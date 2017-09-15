Умер торговый представитель России в Нидерландах Александр Черевко

Министерство экономического развития сообщило о смерти торгового представителя России в Нидерландах Александра Черевко. Глава ведомства Максим Орешкин выразил соболезнования родным и близким.

«Александр Николаевич Черевко — профессионал, экономист и дипломат, настоящий патриот России. Благодаря его активному участию развитие российско-голландских торгово-экономических отношений вышло на новый качественный уровень. За свой долгий трудовой путь он всегда с честью решал поставленные задачи, являлся настоящим примером для коллег и подчиненных», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.