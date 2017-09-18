Сын Трампа осенью даст показания в конгрессе в открытом режиме

Сын президента США Дональд Трамп-младший даст показания на открытом заседании комитета сената по разведке, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы. Как передает AFP, это CNN заявила член этого комитета, сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн. Она знает точно, что слушания состоятся этой осенью. Если это случится, Трамп-младший станет первым представителем ближайшего окружения президента, который публично даст показания для «российского расследования», отмечает агентство.

Ранее он уже выступал перед этим комитетом в закрытом режиме. 7 сентября он в течение пяти часов отвечал на вопросы конгрессменов. В июле, также в закрытом режиме, показания в комитетах конгресса давал зять президента и его старший советник Джаред Кушнер.

Вопросы к старшему сыну президента появились после того, как СМИ узнали, что 9 июня 2016 г. он согласился встретиться с российским адвокатом Наталией Весельницкой после того, как ему пообещали, что она может дать предвыборному штабу компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, собранный якобы российским правительством в порядке помощи Трампу на выборах. Во встрече в результате участвовали несколько человек, в том числе Кушнер и руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт. Затем Кушнер заявил, что не придал значения этой беседе и забыл бы о ней, если бы его об этом не стали спрашивать, а Трамп-младший назвал встречу бесполезной.

Президент Трамп неоднократно отрицал, что Россия ему каким бы то ни было образом помогала на выборах; он говорил, что в России у него нет ни активов, ни деловых интересов, ни связей. Тему возможного российского вмешательства он считает пиар-ходом демократов, которые пытаются оправдаться за проигрыш Клинтон на выборах, а расследование этого вмешательства называл «охотой на ведьм». Россия неоднократно заявляла, что принципиально не вмешивается в политику других государств. Тем не менее американские спецслужбы убеждены, что Россия пыталась вмешаться в предвыборную кампанию на президентских выборах 2016 г., чтобы изменить расклад в пользу Трампа.