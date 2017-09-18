Улюкаев перешел к чтению Толстого

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев перед началом очередного заседания Замоскворецкого суда читал Льва Толстого. Как сообщает агентство «Москва», в суд бывший чиновник снова пришел с электронной книжкой. Журналисты спросили его, что он читает, несмотря на то что ему запретили отвечать на вопросы прессы. В ответ Улюкаев показал монитор книги своему адвокату Виктории Бурковской, и та сказала журналистам, что это Лев Толстой.

Перед первым заседанием по своему делу, 16 августа, Улюкаев рассказывал, что перечитывает Чехова. На вопрос, почему именно Чехова, бывший министр ответил, что «это великий русский писатель», и добавил, что у него в последнее время было мало времени для чтения. На других заседаниях он рассказал, что сам продолжает писать стихи.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве $2 млн за уже выданное положительное заключение по сделке о приватизации «Башнефти» «Роснефтью». Свою вину он отрицает, а задержание с поличным называет провокацией, которую, по его словам, организовал тогдашний начальник службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов.

18 сентября заседание суда началось с показаний сотрудника ФСБ Алексея Калугина, который участвовал в следственных действиях при аресте министра, сообщил корреспондент «Ведомостей».