Детский омбудсмен раскритиковала идею Минздрава штрафовать за отказ от прививок

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова не согласна с предложением министра здравоохранения Вероники Скворцовой материально наказывать родителей заболевших детей, если те заразились инфекцией после отказа родителей от вакцинации. «Не могу согласиться с инициативой "наказывать" родителей непривитых детей неоплаченным больничным», - написала она в Facebook, отметив, что понимает стремление Минздрава усилить профилактику заболеваний. «В конечном итоге пострадают вновь дети - не получат должного ухода, если родитель решится остаться на работе, а не сидеть со своим сыном или дочкой», - считает Кузнецова.

Предложение Скворцовой вызвало ряд вопросов у детского омбудсмена. Ей непонятно, как будет устанавливаться вина родителя и на чем будет основываться уверенность врача или специалиста Фонда социального страхования, что ребенок заболел именно из-за несделанной прививки. Также она опасается, что родители привитых, но все равно заболевших детей в результате могут начать требовать возврата денег, затраченных на лечение. «Наказание не может быть стимулом заботы о здоровье, - убеждена Кузнецова. - Максимум, к чему оно приведёт, – это к увеличению числа тех, кто вовремя не вызывает врача и занимается самостоятельным лечением своих детей». Она попросила Минздрав прояснять позицию для дальнейшего обсуждения, «в том числе – в рамках Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка», и выразила надежду, что «до реального воплощения эта инициатива не дойдет».

Скворцова рассказала о возможных мерах воздействия на родителей, которые отказываются от вакцинации детей, в эфире НТВ. «Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — предложила министр. Она также отметила высокое качество вакцин, которые применяются в России. «Крайне редко встречаются какие-то побочные действия», — заверила она.

Анна Кузнецова стала детским омбудсменом в сентябре 2016 г. В январе 2014 г. она «В контакте» предостерегала родителей от неосторожного отношения к вакцинации детей. «Друзья, будьте внимательны, подставляя ручки своих малышей под прививки!!!! Уже Онищенко говорит против прививок!!!» - писала она.