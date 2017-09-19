Российская сторона подтвердила планы Лаврова вновь встретиться с Тиллерсоном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет вторую за двое суток встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях Генассамблеи ООН, подтвердили «Интерфаксу» в российской делегации.

Ранее о планах встречи Лаврова и Тиллерсона сообщал госдепартамент США. Накануне они неформально беседовали в российской дипмиссии при ООН. В числе главных тем их встречи представители российского МИДа называли Сирию и Украину.

Во вторник Лавров также встретится с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, руководителем МИД Великобритании Борисом Джонсоном, председателем ПНА Махмудом Аббасом, главой МИД Венгрии Петером Сийярто, президентом Сербии Александром Вучичем.

«Кроме того, министр примет участие в ланче от имени генсекретаря ООН Антониу Гутерреша в честь глав делегаций на 72-й сессии ГА ООН», – сказали в делегации.