Подозреваемый в убийстве пауэрлифтера Драчева пришел к следователям с повинной

Подозреваемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева явился к следователям с повинной. Это сообщил сайт Следственного комитета России и подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе управления ФСБ по Хабаровскому краю. Ранее об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники.

25-летний Анар Аллахверанов явился в региональное следственное управление с повинной 19 сентября, сообщает СКР. Его начали допрашивать, а затем планируют доставить в сизо № 1 краевого управления ФСИН. Расследование дела продолжается. Аллахверанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК («убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений»).

Драчев умер в больнице после драки, которая произошла около 7 часов утра 20 августа 2017 г. у одного кафе в центре Хабаровска. В драке Аллахверанов нанес несколько ударов потерпевшему, причиной смерти Драчева стала закрытая черепно-мозговая травма, считает следствие. Подозреваемый скрывался и был заочно арестован.

«Анар Аллахверанов был склонен к явке с повинной» в результате «оперативно-розыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с УМВД», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе УФСБ.