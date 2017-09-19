Социологи выяснили отношение россиян к Евросоюзу

Две трети россиян (65%) назвали нынешние отношения между Россией и Евросоюзом прохладными и напряженными, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре». Еще 8% считают их враждебными, следует из опроса, проведенного 18–22 августа среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Лишь 5% россиян оценивают эти отношения как дружественные, добрососедские, 15% – как нормальные и спокойные.

По данным социологов, 38% россиян относятся к ЕС хорошо, 48% – плохо. Не смогли определиться с ответом 15% респондентов.

Доля россиян, уверенных, что России следует стремиться в будущем к вступлению в ЕС, снизилась почти в два раза за последние пять лет (25% против 43% в 2012 г.). Против этого выступают 60% респондентов (в 2012 г. – 32%). Затруднились сформулировать позицию по данному вопросу 15%.

С утверждением, что Россия – это европейская страна, в той или иной мере согласны 44% опрошенных (32% в 2015 г.). Не согласны – 48% россиян (ранее – 59%).