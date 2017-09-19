«Интерфакс» сообщил об эвакуации из здания правительства Мурманской области

В Мурманске из-за анонимных сообщений о бомбах пришлось эвакуировать здание правительства Мурманской области и администрации Мурманска на пр-те Ленина, деловые и торговые центры. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник в экстренных службах региона, звонок о минировании поступил в 12.15. По его словам, эвакуация также затронула гостиницу «Меридиан» и отель «Губернский» и торговые центры «Арбат» и «Моисей». Все эти здания расположены в центре города.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

В Москве в этот день после анонимных звонков прошла эвакуация из восьми районных управ, ТРЦ «Гагаринский» в ЮЗАО и «Центрального детского магазина» на Лубянке. Волна анонимных звонков с ложными сообщениями о минировании зданий идет по городам России с 10 сентября. Пока бомбу ни в дном здании не нашли. СМИ сообщают об эвакуации в основном со ссылкой на источники или очевидцев.

19 сентября в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) днем эвакуировали две гостиницы и школу из-за сообщений о минировании. Угрозы не подвтердились, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Управления МВД России по ЯНАО. «Со всех объектов снято оцепление. Подозрительных предметов не обнаружено. По данному факту проводится проверка», – сказал собеседник агентства. По его словам, эвакуация проводилась в гостинице «Обь», гостинице «Арктика» и школе № 3.