Из ТЦ «Мега Белая дача» эвакуировали 1500 человек после звонка о минировании

Около 1500 человек эвакуировали из ТЦ «Мега Белая дача» после анонимного звонка о минировании, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

ТЦ расположен в Котельниках. Он уже возобновил работу, уточнили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании IKEA, которой принадлежит ТРЦ. «В торговый центр «Мега Белая дача» поступила информация о возможной угрозе, по рекомендации полиции посетители и сотрудники торгового центра были эвакуированы. По результатам проверки угроза не подтвердилась, торговый центр работает в обычном режиме», - сообщили в пресс-службе.

Ранее во вторник информированный источник сообщил «Интерфаксу», что меры безопасности, принятые российскими правоохранительными органами за прошедшую неделю в связи с потоком анонимных сообщений о готовящихся взрывах в различных регионах страны, коснулись почти четверти миллиона человек. «По последним данным, за последние восемь дней количество граждан, эвакуированных по стране из-за ложных сообщений о заложенной бомбе, превысило 220 000», - сказал собеседник агентства.

Волна звонков о минировании магазинов, школ, кинозалов и административных зданий началась в России 10 сентября и идет по разным городам.