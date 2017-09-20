Лавров рассказал о пользе новой встречи Путина и Трампа

Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была бы полезна. Об этом он заявил в интервью агентствам ТАСС и Associated Press.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась в июле в Гамбурге на полях саммита G20. «У них будет дополнительная возможность (встретиться), если оба президента будут участвовать в саммите АТЭС в начале ноября в Дананге во Вьетнаме», - сказал Лавров. Он выразил уверенность в том, «что если оба лидера окажутся в одно время в одном месте, будет весьма полезно такую беседу провести и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств, куда мы смогли продвинуться по линии механизмов, которые были установлены на уровне наших заместителей» - отметил российский министр.

Российско-американские отношения, по оценке Лаврова, находятся сейчас «в очень низкой точке», что является следствием политики экс-президента США Барака Обамы. При этом министр дал понять, что обмен дипломатическими уколами по принципу «око за око» (tit for tat) не будет продолжен. «Мы ждали очень с нашим «tit» в ответ на «tat» Обамы. Я думаю, что уже ответил на вопрос о том, каково настроение у каждой из сторон. И будучи серьезными и ответственными людьми, а я ощущаю, что Рекс Тиллерсон один из них, я надеюсь, что мы сможем сделать выводы относительно того, где мы находимся и куда мы хотим идти».

Глава российского МИДа за последние два дня дважды встречался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Нью-Йорке. Из бесед с ним Лавров сделал вывод, что администрация Трампа, как и Кремль, недовольна состоянием российско-американских отношений.