Не допущенные на выборы кандидаты от Партии пенсионеров оценили ущерб в 7,5 млн рублей

В Тверской суд Москвы подан первый иск от 14 кандидатов в депутаты Госдумы от «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС), незаконно лишенных ЦИК России избирательного права. Об этом сообщил Игорь Трунов, бывший одним из кандидатов, а теперь представляющий интересы однопартийцев в суде. Ответчиком названо Министерство финансов.

Заявители ссылаются на решение Конституционного суда, который, по их мнению, признал право на возмещение вреда за противоправные действия ЦИК. Они указывают, что в результате действий властей им был причинен значительный моральный вред из-за невозможности участвовать в избирательной кампании.

Кроме того, были нарушены права избирателей, лишенных конституционного права на свободный выбор. Общий размер морального вреда они оценили в 7,213 млн руб., материального - в 383 258 руб., но его размер еще уточняется.

В прошлом году ЦИК снял с сентябрьских выборов в Госдуму весь список РППС, в котором оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах. Игорь Трунов и Михаил Юревич, баллотировавшиеся в депутаты от списка РППС, обратились сначала в Верховный суд, затем - в КС. КС России, удовлетворив жалобу, в своем решении подчеркнул, что выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа и что средства реагирования на нарушения нужно соотносить с природой и масштабом нарушений. Устранять нарушения нужно, но это вовсе не означает, что единственным выходом из ситуации может быть лишь полный отказ в заверении всего списка кандидатов, отмечал КС.