Законопроект Мизулиной о запрете бэби-боксов вернули на доработку

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей вернул на доработку законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов.

Законопроект Мизулиной предусматриваете запрет деятельности по созданию мест для анонимного оставления новорожденных детей (бэби-боксы). В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что в период с 2011 по 2015 гг. они были установлены в 13 субъектах России. При этом в девяти субъектах функционирование бэби-боксов признано органами прокуратуры незаконным.

Кроме того, проект закона предлагает ввести административную ответственность юридических лиц за создание бэби-боксов, их содержание или предоставление помещений для указанных целей, иных формах содействия, например в форме рекламы бэби-боксов или финансировании указанной деятельности.

За данное правонарушение предлагается налагать штраф в размере от 1 млн руб. до 5 млн руб. либо приостанавливать деятельность юридического лица на срок до 90 суток.