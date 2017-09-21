Полиция опровергла информацию о потасовке около торгового центра «Москва»

Правоохранительные органы Москвы опровергли сведения о драке в четверг мигрантов и охраны около торгового центра «Москва». Об этом сообщает в четверг «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника пресс-службы столичного главка полиции.

По его информации, драки у ТЦ нет, и в настоящий момент обстановка находится под контролем. Собеседник агентства отметил, что сотрудники столичной полиции сейчас проверяют работников центра на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства.

Вместе с тем, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, около ТЦ собрались 200 мигрантов. «Они провоцируют охрану комплекса и после предупреждения от полиции разошлись», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент уже были задержаны 10 человек. Кадры происходящего публикуют телеканалы НТВ и «Дождь».

В среду охранники торгового центра по неустановленным причинам избили гражданина Таджикистана Навруза Зикирова, также работавшего в этом ТЦ. Он был госпитализирован. После инцидента на парковке возле ТЦ собрались мигранты, но серьезного конфликта удалось избежать благодаря прибытию сотрудников полиции.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов предположил, что гражданина Таджикистана, могли и не бить, ему просто стало плохо, а его знакомые пошли в торговый центр выяснять, что с ним произошло. «Вчера один из работников рынка (ТЦ "Москва") вышел за территорию, ему стало плохо. До сих пор непонятно - то ли ему просто стало плохо, то ли у него эпилепсия, есть такое подозрение. Его увезли на скорой», - рассказал Коженов «Интерфаксу».

Пострадавший находится в общей палате в отделении нейрохирургии, он чувствует себя удовлетворительно, сообщили «Интерфаксу» в справочной городской клинической больницы № 68 днем в четверг.