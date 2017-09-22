«Коммерсантъ» узнал детали расследования крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Boeing 737-800, разбившийся в Ростове-на-Дону 19 марта 2016 г., был оборудован системой HUD, это и могло стать причиной авиакатастрофы, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Самолет компания FlyDubai разбился во время посадки в Ростове-на-Дону, погибли все находившиеся на борту 62 человека.

Система HUD — это прозрачный дисплей перед глазами управляющего летчика с индикацией на нем параметров полета. Она устанавливается только на самых последних моделях Boeing и Airbus, но FlyDubai заказала установку этой опции для своих самолетов более ранних версий. Такую систему индикации летчики называют айфоновской. Boeing 737–800 стал первым в современной истории разбившимся самолетом, оснащенным системой HUD.

Эксперты Межгосударственного авиакомитета еще в прошлом году заявили, что вероятной причиной крушения стала потеря летчиками ориентировки. Командир Аристос Сократуос, пытаясь увести машину на круг после неудавшейся посадки в Ростове-на-Дону, потерял ориентировку в пространстве и направил самолет вниз, вместо того чтобы набирать высоту.

Посадка проходила в сложных условиях. Пилот заходил на полосу дважды и оба раза не решился сесть из-за облаков, дождя, темноты и ветра. Некоторые участники расследования предположили, что дополнительным фактором могла стать смена индикации на расположенном перед его глазами HUD.