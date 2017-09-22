Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 286

По последним данным, жертвами мощного землетрясения, которое произошло 19 сентября рядом с мексиканской столицей, стали 286 человек. Об этом в Twitter сообщил руководитель государственной службы защиты населения Луис Фелипе Пуэнте.

По его данным, в Мехико погибли 148 человек, в штате Морелос — 73 погибших, в Пуэбле — 45, в штате Мехико — 13, в Герреро — 6, в Оахаке — 1.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 19 сентября недалеко от столицы Мексики Мехико, в 49 км к юго-западу от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса. Это случилось в годовщину разрушительного землетрясения 1985 г., жертвами которого стали около 10 000 человек.