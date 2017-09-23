Следователи проводят проверку после ДТП в Калининградской области

В пятницу вечером в Калининградской области произошло ДТП с участием маршрутки. Жертвами аварии стали семь человек, еще восемь пострадали, сообщает Следственный комитет России (СКР). Проводится доследственная проверка.

В салоне пассажирского микроавтобуса, рассчитанного на восемь пассажиров, находилось не менее 15 человек. «Часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и установлена не на заводе-изготовителе», — говорится в сообщении СКР. Водитель автобуса, по предварительным данным, занимался частным извозом.

Микроавтобус следовал из Калининграда в Гусев, рядом с поселком Солдатово он столкнулся с легковым автомобилем. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу.