«РИА Новости» сообщило о покушении на министра доходов ДНР

В Донецке совершено покушение на министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Было два взрыва, совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Тимофеева. Он в критическом состоянии», — сказал собеседник агентства.

Телеканал «112 Украина» сообщил о двух взрывах в центре Донецка. Очевидцы рассказали журналистам, что был подорван автомобиль. В правоохранительных органах информацию не комментируют.