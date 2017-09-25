Похитившая ребенка из больницы в Дедовске женщина получила пять лет условно

Истринский городской суд Московской области приговорил Елену Спахову к пяти годам заключения условно за похищение младенца из больницы в подмосковном Дедовске три года назад, передает «Интерфакс».

В качестве смягчающих вину обстоятельств, пояснила пресс-секретарь, суд учел признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном и активное способствование раскрытию обстоятельств преступления.

Летом 2014 г. женщина похитила новорожденного мальчика, от которого отказалась родная мать, из детского отделения больницы и впоследствии выдать за своего, сообщив супругу, что это их совместный ребенок. Спахова потеряла ребенка на ранних сроках беременности, но длительное время имитировала ее, в том числе перед мужем.

Подмена вскрылась после того, когда Спахова пришла оформлять документы на сына. 11 января 2017 г. она выдала похищенного ребенка сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время ребенок уже усыновлен другой семьей.