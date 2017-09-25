«Интерфакс» сообщил об освобождении экс-гендиректора «Русгидро» Евгения Дода

Бывший гендиректор «Русгидро» Евгений Дод освобожден из-под домашнего ареста в связи с истечением предельного срока для этой меры пресечения. Это «Интерфаксу» сообщил источник, близкий к следствию. Он добавил, что обвинение в отношении Дода не снято. Топ-менеджер ранее обвинялся в незаконном начислении себе премии.

Дополнительное расследование в отношении Дода пока не проводится, так как Следственный комитет России обжаловал отказ Генпрокуратуры утвердить обвинительное заключение.

Дод и главный бухгалтер «Русгидро» Дмитрий Финкель обвиняются в многомиллионной растрате средств компании. Они были арестованы 22 июня 2016 г. Окончательные обвинения им были предъявлены в мае 2017 г. По версии следствия, после утверждения финансового отчета компании они подготовили приказ «О специальном премировании членов правления ОАО "Русгидро" по итогам 2013 г.», согласно которому Дод начислил самому себе специальную премию в размере 353,21 млн руб., неправомерно завысив размер премии не менее чем на 73,2 млн руб. Позднее, после проведения экспертиз, сумма ущерба по делу была увеличена. Дод погасил всю вменяемую ему с подельником сумму в размере 198 млн руб., в связи с чем 21 декабря по просьбе следствия фигуранты были переведены под домашний арест.

Свою вину Дод и Финкель не признают.

О том, что Генпрокуратура вернула в СКР материалы дела для дополнительного расследования и устранения нарушений, стало известно в сентябре 2017 г. Как писал «Коммерсантъ», прокуроры обнаружили противоречия в финансовых экспертизах, которые провели следствие и защита.