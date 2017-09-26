Палестинец убил троих израильских полицейских под Иерусалимом

Палестинец обстрелял израильских полицейских пограничников у ворот городка Хар Адар под Иерусалимом. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление полиции, трое израильтян погибли, четвертый тяжело ранен. Нападавший убит, израильские СМИ называют его террористом. Всего у КПП было четверо полицейских.

По предварительным данным, палестинец утром во вторник пытался пройти в город, утверждая, что у него там работа. Когда у полицейских на КПП возникли сомнения в его намерениях, он достал оружие и открыл огонь.

Reuters со ссылкой на Армейское радио уточняет, что стрелявший хотел пройти в поселение вместе с группой палестинских работников. Сотрудники службы скорой помощи рассказали Jerusalem Post, что на телах погибших израильтян были как огнестрельные, так и ножевые ранения.

«Хамас» одобрил это нападение, назвав это новой главой в «интифаде», пишет Ha'aretz.