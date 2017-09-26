Закончены работы по удалению схемы немецкой винтовки с памятника Калашникову

Гравировка со схемой немецкого автомата убрана с барельефа памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, сообщил автор скульптуры Салават Щербаков «Интерфаксу».

По его словам, поверхность изображения отполирована, гравировки немецкой штурмовой винтовки StG 44 теперь там нет.

На вопрос о том, будет ли на этом месте памятника нанесен какой-то другой рисунок, Щербаков ответил, что «в этом нет необходимости». Он добавил, что в Росвооружении сказали, «что и не надо было убирать».

«Памятник сейчас в своем финальном виде», – отметил скульптор.

О том, что на памятнике обнаружен элемент с чертежом немецкой винтовки, разработанной в 1944 г. и состоявшей на вооружении вермахта и СС, сообщал в Facebook военный историк Юрий Пашолок. Исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов отмечал, что специалисты подтвердили наличие схемы немецкой винтовки на памятнике.