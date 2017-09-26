Более 300 человек эвакуированы в Москве после анонимных звонков о взрывных устройствах

Из десяти районных управ и жилого дома в Москве эвакуировали более 300 человек после анонимных звонков о минировании, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Сообщения поступили о взрывных устройствах, заложенных на территории управ районов Чертаново Центральное, Марфино, Новопеределкино, Косино-Ухтомское, Дмитровский, Печатники, Ломоносовский, Восточное, Донской, Нижегородский и жилого дома по адресу: Севастопольский проспект, 1, корпус 5, сообщил собеседник агентства.

Волна массовых предупреждений о заложенных бомбах началась в России с 10 сентября. По словам источника ТАСС в силовых структурах, с начала волны анонимных предупреждений в городах России проверили более 1000 зданий.