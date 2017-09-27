Суд арестовал бывшего гендиректора «СУ-155» по делу о мошенничестве

Тверской райсуд арестовал бывшего гендиректора одной из крупнейших строительных компаний «СУ-155» Александра Мещерякова, сообщает «Комммерсантъ». Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.

По данным «Ъ», МВД считает его причастным к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в недостроенных жилищных комплексах, при возведении которых «СУ-155» не оформляло необходимую документацию, включая даже разрешение на само строительство. Арест господина Мещерякова обжаловала его защита. По данным издания, также с арестом Мещерякова не согласна прокуратура, которая подала апелляцию в Мосгорсуд. Подробности дела, в рамках которого арестован Мещеряков, адвокат раскрывать не стал.