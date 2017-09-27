Сотрудникам Минэкономразвития повысили зарплату

Минэкономразвития сократило расходы на обеспечение своей деятельности и за счет этого подняло зарплаты сотрудникам, сообщил в Совете Федерации руководитель ведомства Максим Орешкин. Он добавил, что внутри министерства внедряется blockchain в систему закупок, чтобы закупки стали максимально прозрачными. Расходы на содержание ведомства за год уже удалось сократить больше чем на 10%, добавил он.

«Сократили закупку почему-то очень дорогой техники, ряд других моментов. Сразу расходов стало поменьше, в том числе это позволяет чуть более высокий уровень зарплат иметь в министерстве», - отчитался Орешкин.