Зампред крымского меджлиса приговорен к колонии-поселению за призывы к сепаратизму

Зампред меджлиса крымских татар (организация запрещена в России) Ильми Умеров приговорен к двум годам колонии-поселения за призывы к сепаратизму. Как сообщает «Интерфакс», это решение принял Симферопольский районный суд. Прокурор просил для подсудимого условный срок - 3,5 года. Адвокаты просили его оправдать.

Сам Умеров называл уголовное дело политически мотивированным и сфабрикованным. По его словам, предъявленное ему обвинение основывается на неверном переводе его заявления с крымскотатарского на русский язык. При переводе в тексте было добавлено слово «надо», заявил он.

Защита Умерова намерена обжаловать приговор.

Уголовное дело против Умерова ФСБ возбудила в мае 2016 г. По версии следствия, в марте 2016 г. он в Киеве в эфире крымскотатарского телеканала АТR публично призывал к возвращению Крыма под юрисдикцию Украины.