Московский суд подтвердил домашний арест топ-менеджера En+

Директор группы En+ по работе с государственными органами и общественными организациями Дмитрий Пономарев помещен под домашний арест до 7 ноября как подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. Это ТАСС сообщили в пресс-службе Нагатинского суда Москвы, который выбрал менеджеру меру пресечения. Обвинение Пономареву еще не предъявлено.

Ранее о домашнем аресте Пономарева сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их данным, уголовное дело связано с предыдущим местом его работы. По версии следствия, в 2011 г. Пономарев как руководитель ассоциации НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков) устроил на фиктивную работу жену заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Егора Гринкевича, которая получала зарплату, но не работала. Задержали подозреваемого у него дома в день его 50-летия, отметила газета.

Официальными комментариями следствия ТАСС не располагает.

En+ управляет промышленными активами Олега Дерипаски.

Пономарев в 2011 г. покинул «Совет рынка» после того, как тогдашний премьер-министр Владимир Путин раскритиковал топ-менеджеров энергокомпаний за использование офшорных схем и аффилированность с коммерческими структурами и упомянул конкретно Пономарева.