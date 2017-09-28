Губернатором Ивановской области может стать замминистра строительства и ЖКХ

Новым губернатором Ивановской области может стать заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Действующий губернатор Павел Коньков в ближайшее время уйдет в отставку, его место может занять Чибис», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что министр строительства и ЖКХ Михаил Мень возглавлял Ивановскую область в 2005-2013 гг. Коньков был избран на пост губернатора региона в сентябре 2014 г., срок его полномочий истекает в 2019 г.

Ранее близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» сообщил, что в ближайшее время будет волна отставок губернаторов. Будут уволены не менее пяти глав регионов. Губернатор Ивановской области в числе потенциальных отставников не назывался.