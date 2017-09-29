Размер Нобелевской премии увеличен впервые с 2001 года

Нобелевский фонд увеличил размеры премий, выплачиваемых лауреатам, впервые с 2001 г. Премия вырастет на 12,5% — с 8 млн до 9 млн шведских крон (около $1,12 млн). «Со следующей недели начнутся объявления лауреатов Нобелевской премии 2017 г., и мы рады сообщить, что в этом году мы повышаем сумму премии на один миллион шведских крон», — сказал председатель фонда Карл-Хенрик Хельдин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В 2012 г. фонд снизил награду с 10 млн до 8 млн шведских крон, чтобы избежать сокращения капитала организации в долгосрочной перспективе.

Нобелевские премии вручаются ежегодно, 10 декабря, в Стокгольме и Осло. В октябре лауреаты уже окончательно утверждаются и объявляются.