На Кипре появится «русская» партия

Министерство внутренних дел Кипра одобрило создание партии «Я гражданин» (EOP), сообщает Cyprus Mail. Ожидается, что официально об этом будет объявлено на следующей неделе. В местных СМИ ее еще часто называют «русской» партией. Ее организовали живущие на острове российские бизнесмены, а ее лидером является гражданин Кипра Алексей Волобоев.

Заявление на регистрацию партии было подано в мае. Как утверждает «русская» партия в социальных сетях, ее миссия – это «объединение граждан Кипра с современными взглядами в единую политическую партию». Также она хочет значительно улучшить деловой климат на острове, борясь с бюрократией и развивая новые технологии и электронное правительство. Партия вряд ли станет поддерживать кого-либо из кандидатов на президентских выборах на Кипре в 2018 г. Но она планирует принять участие на выборах в Европейский парламент в 2019 г.