Обвиняемые в убийстве брата лидера КНДР заявили суду о невиновности

В Малайзии начался суд над двумя женщинами, которых обвиняют в убийстве Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Как сообщает ВВС, 29-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг и 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айшах заявили суду, что считают себя невиновными. Если суд признает их вину, им грозит смертная казнь.

По версии обвинения, в феврале 2017 г. они отравили Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура. Пока он ждал рейса, они к нему подбежали и втерли ему в лицо фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX. Обвиняемые заявляют, что были уверены, что участвуют в розыгрыше для телешоу.

Пхеньян отрицает причастность к этому убийству. По версии малазийских следователей, к преступлению причастны еще четверо граждан КНДР, связанных со спецслужбами. Они покинули Малайзию в день убийства Ким Чен Нама.

Инцидент испортил отношения Малайзии и Северной Кореи, конфликт дошел до взаимного выдворения послов.