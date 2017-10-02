В Крыму раскрыли деятельность экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

Сотрудники ФСБ остановили деятельность международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (движение запрещено в России) в Крыму, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике в понедельник.

По факту организации деятельности экстремистской организации возбуждено уголовное дело.

Группировка «Таблиги Джамаат» была признана экстремистской в 2009 г. по решению Верховного суда России. Религиозное движение организовано в 1926 г. в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. В России считают, что деятельность структурных подразделений организации «угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе, территориальной целостности РФ».