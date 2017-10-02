Почти три четверти россиян боятся новых терактов

Почти три четверти россиян (72%) не исключают новых терактов, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре». 66% опрошенных опасаются, что они или их близкие могут оказаться среди жертв, следует из опроса, который проводился 15–19 сентября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Отрицательно на вопрос о возможности терактов ответили 14% респондентов, 14% затруднились с прогнозом. Еще 13% опрошенных уверены в том, что ни они, ни их близкие не станут жертвами теракта. 12% опрошенных не задумываются на эту тему.

В «Левада-центре» также поинтересовались, кто должен нести ответственность за жертвы при захвате заложников во время мюзикла «Норд-ост» в Москве в 2002 г. По мнению 34% опрошенных, ответственность лежит на руководителях спецслужб, 28% – что на исполнителях операции, 11% – на правительстве России, 9% – на президенте. Еще 23% россиян считают, что «никто не виноват, в таких ситуациях не нужно искать виновных», 17% ответить затруднились.