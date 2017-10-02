В Москве случился пожар в фитнес-клубе «Зебра»

В Москве начался пожар в бизнес-центре по адресу: Волгоградский проспект, д. 1, стр. 2. Сайт городского управления МЧС сообщил, что пожарные спасли пять человек. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горит фитнес-клуб «Зебра» на нижнем этаже. По его словам, из здания шел густой черный дым, на третьем этаже люди из окон просили о помощи. Их спасли с помощью лестниц. Есть ли пострадавшие, источник ТАСС не знает.

Сообщение о пожаре в подвале трехэтажного здания поступило в МЧС в 14.14 мск. Находившихся в здании людей спасли с помощью трехколенной лестницы, уточняет МЧС.