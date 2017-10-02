Россия и Туркмения подписали договор о стратегическом партнерстве

Президенты России Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в понедельник подписали договор о стратегическом партнерстве между странами.

Также по итогам официального визита Путина в Туркмению было подписано соглашение о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции и межправительственное соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.