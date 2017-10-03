«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигационно-гидрографическим обеспечением ВМФ

Сферу навигационно-гидрографического обеспечения ВМФ в Минобороны считают «нестабильной». Это следует из «военной» части доклада ведомства о состоянии нацбезопасности в области морской деятельности в 2016 г., пишет «Коммерсантъ». Доля отслуживших свои сроки судов составляет 87%.

Сфера навигационно-гидрографического обеспечения в докладе характеризуется как «нестабильная». «Глобальные информационные системы» для нужд флота, как следует из документа, находятся в «кризисном» состоянии, поскольку новая техника не поступает, а старую пора списывать.

При патрулировании морских границ выявились проблемы с корабельным составом. Для выполнения задач военные моряки должны получать по 5–8 мореходных кораблей и 20–25 пограничных катеров, а также начать строительство пограничных ледоколов. Россия – единственная из арктических держав, у которой такого класса кораблей нет. Те, что есть сейчас, – корабли типа «Надежный» – не обеспечены корабельными вертолетами и не способны нести достаточный запас топлива.

Собеседник издания, близкий к Главному штабу ВМФ, говорит, что эти проблемы решить быстро не получится, даже несмотря на озабоченность руководства страны. Виной тому общее состояние судостроения. Из доклада следует, что в 2015–2016 гг. «наблюдается снижение количества сданных кораблей, судов и плавсредств».

При этом военные считают, что, несмотря на «возрастающие угрозы национальной безопасности» в океанских районах и морских зонах, возможность «широкомасштабных военных действий» против России с морских и океанских направлений маловероятна.

В ряду внешнеполитических проблем отмечается «проводимый США и их союзниками курс на ограничение геополитического влияния» России, а также рост масштабов международного терроризма, пиратство и незаконная миграция. Военный конфликт со странами НАТО рассматривается как «потенциально возможный».