Суд оштрафовал Лимонова на 10 000 рублей за несанкционированный митинг в Москве

Тверской суд Москвы назначил штраф в 10 000 руб. лидеру незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарду Лимонову за нарушение правил организации митингов и демонстраций.

Лимонов и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов были задержаны 23 сентября в ходе несанкционированной акции в центре Москвы и доставлены в отдел полиции. После составления протоколов лидер «Другой России» был отпущен. Удальцову было назначено наказание в виде пяти суток административного ареста. Оппозиционер обжаловал данное решение, однако Мосгорсуд признал его законным.

Ни Удальцов, ни Лимонов не признают вины в правонарушении. «Я не отрицаю, что я вышел. Я убежденный социалист. Я никаких лозунгов не выкрикивал. У меня слабый голос», – сказал Лимонов в Тверском суде во вторник.

По его словам, он не являлся уведомителем или организатором, а просто планировал принять участие в акции «Антикапитализм-2017».