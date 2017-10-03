Путин планирует провести в октябре переговоры с президентами Кипра и Хорватии

В России ждут в октябре президентов Хорватии и Кипра с визитами, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В середине этого месяца, в октябре, ждем с визитом президента Хорватии госпожу Колинду Грабар-Китарович. Рассчитываю, что на переговорах удастся достичь новых договоренностей в политической, экономической и гуманитарной сферах, включая решение вопроса об открытии в Загребе российского центра науки и культуры», - сказал В. Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Кроме того, он сообщил, что, как ожидается, Россию посетит президент Кипра Никос Анастасиадис.

«Уверен, что по итогам намеченного на октябрь этого года визита в Россию президента Никоса Анастасиадиса будут приняты важные двусторонние документы в самых разных областях», - сказал глава российского государства.

По его словам, отношения России с Кипром развиваются динамично, они опираются на культурную и духовную общность народов двух стран.