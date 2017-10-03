Замначальника московского управления СК отстранен после жалобы во «В контакте»

Замначальника московского главка СК РФ Сергея Яроша по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина временно отстранили от должности из-за волокиты с расследованием уголовного дела, сообщается на сайте Следственного комитета. В сообщении СКР уточняется, что жалобы была подана в социальной сети «В контакте», где начала работать приемная ведомства.

Бастрыкин получил через электронную приемную в «В контакте» жалобу на волокиту. Ему пожаловалась женщина, которая три года назад потеряла сына - как она полагает, вследствие врачебной ошибки. Уголовное дело по этому факту расследуется год и семь месяцев.

Председатель СКР поручил сотрудникам центрального аппарата проверить ход и объективность расследования этого уголовного дела, а также провести служебную проверку в отношении всех сотрудников, имевших отношение к расследованию дела и осуществлявших процессуальный контроль. На время проведения проверки заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Сергей Ярош временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.