Минобрнауки отменило присуждение степени доктора наук за диссертацию о власовцах

Минобрнауки отменило решение диссертационного совета о присуждении степени доктора исторических наук петербуржцу Кириллу Александрову. Как узнала «Фонтанка.ру», министерство 26 июля отменило решение диссовета Санкт-Петербургского института истории РАН. Издание ссылается на соответствующий приказ. Александров защитил диссертацию по теме «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943–1946 гг.» 1 марта 2016 г.

Александров узнал о приказе Минобрнауки от журналистов. Он сказал «Фонтанке», что у него не было цели получать степень «той ценой, которая была предложена»: предлагали ему изменить основные положения диссертации. От кого поступали такие предложения, он уточнить отказался.

7 марта 2017 г. отрицательное заключение по диссертации Александрова дал экспертный совет ВАК по истории под руководством доктора наук Павла Уварова, сообщала «Фонтанка». Совет решил, что эта работа «не открывает перспектив исследования в теоретической области», и проголосовал против присуждения соискателю ученой степени доктора наук.

В этой диссертации Александров попытался разобраться в том, кем были «среднестатистические офицеры и генералы власовского движения». Он рассказывал ранее, что изучил 180 биографий случайно выбранных участников движения по материалам российских, германских и американских архивов. В автореферате он указал, что коллаборационизм надо изучать, чтобы его предупредить.

После защиты на диссертацию Александрова пожаловался в прокуратуру Петроградского района Петербурга руководитель движения «Народный собор», помощник депутата Милонова Анатолий Артюх. По информации «Фонтанки», заявитель просил проверить труд Александрова на возможные нарушения по ст. 354 Уголовного кодекса («публичные призывы к развязыванию агрессивной войны» и «те же деяния, совершенные с использованием СМИ»).