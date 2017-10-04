Узбекистан определился с типами предполагаемых к импорту из России вооружений

Власти Узбекистана составили список основных типов вооружений и военной техники, которую хотел бы закупать у России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества. В список вошли боевые и военно-транспортные вертолеты, бронетехника, стрелковое оружие и боеприпасы.

Также Ташкент проявляет интерес к многофункциональным истребителям Су-30СМ. С производственными мощностями Иркутского авиастроительного завода, где они выпускаются, делегация высокопоставленных узбекских силовиков ознакомилась в августе, а 20 сентября перспективы ВТС двух стран обсуждались на встрече секретаря Совбеза Николая Патрушева с узбекским коллегой Виктором Махмудовым. По информации издания, на встрече затрагивался вопрос о ремонте еще советской техники - танков Т-62 и Т-72.

До 2005 г. ВТС двух стран ограничивалось в основном поставками боеприпасов, но после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова ситуация изменилась. При его преемнике Шавкате Мирзиёеве в 2016 г. был подписан, а позже ратифицирован договор о развитии ВТС. По словам источников, его условия беспрецедентны, поскольку Узбекистан фактически получает право пользоваться привилегиями, действующими в рамках ОДКБ, то есть покупать вооружения по внутрироссийским, а не коммерческим ценам. Такими льготами пользуется, например, Казахстан при покупке российских истребителей Су-30СМ.

Составление Узбекистаном списка пожеланий не говорит о скором заключении контрактов. До этого «еще очень далеко», отмечает собеседник издания. «Сейчас у них довольно большой список желаний, он сильно превышает их возможности и нужды, но нет никаких гарантий, что хоть что-то из этого будет приобретено»,— считает источник.