Мосгорсуд отклонил жалобу на отказ в удовлетворении иска бизнесмена Михайлова к Навальному

Мосгорсуд признал законным отказ в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Сергея Михайлова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

Ранее Люблинский суд Москвы отказался удовлетворить иск Михайлова к Навальному и ФБК.

Согласно исковому заявлению предпринимателя, на сайте ответчиков был опубликован материал под названием «Чайка», где утверждается, что Михайлов является руководителем организованной преступной группировки («помог купить виллу руководитель солнцевский ОПГ Михайлов по прозвищу Михась»). Бизнесмен просил признать эти сведения порочащими его честь и опубликовать опровержение, а также взыскать с Навального и ФБК по 250 000 руб. в качестве морального вреда.

Между тем 2 октября Люблинский суд удовлетворил другой, аналогичный иск Михайлова к оппозиционеру и ФБК из-за статьи об именных часах, якобы полученных им от президента России.