«Интерфакс» узнал о жестких установках полиции в отношении несанкционированных митингов

Полиции Санкт-Петербурга дана установка на жесткие действия в случае нарушения закона на Марсовом поле 7 октября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на несколько информированных источников. «Полиция будет действовать очень жестко - так, как это было 12 июня. Любые провокации и противоправные действия в центре города будут пресекаться самым решительным образом», - рассказал один из собеседников агентства.

Ранее Смольный отклонил более 10 заявок на проведение встречи с Алексеем Навальным в центре Санкт-Петербурга. На руки отказ представители штаба не получили, поэтому считают мероприятие де-факто согласованным. В городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности утверждают, что официальный отказ был направлен заявителям. Также им были предложены два альтернативных места для проведения акции.

12 июня, по данным МВД, из 3500 человек в отделы полиции Санкт-Петербурга было доставлено около 500 участников. После акции 12 июня Марсово поле постановлением правительства Петербурга исключили из перечня гайд-парков, где мероприятие носит уведомительный характер.

Ранее Навальный сообщил о планах провести акцию на Тверской улице. Столичные власти не согласовали ее, не предоставив и альтернативную площадку. Политик, отбывающий административный арест на 20 суток, ссылается на постановление Конституционного суда и считает мероприятие «полностью легальным».