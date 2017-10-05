Экс-губернатор Приморья нашел работу в Москве

Владимир Миклушевский, который 4 октября оставил пост губернатора Приморского края, объяснил отставку по собственному желанию. Как передает ТАСС, он сказал журналистам, что ему предложили новую работу. «Работа интересная, о ней я скажу, когда случится назначение… Я возвращаюсь в Москву», - сказал чиновник.

В среду почти в 22.00 мск президент Владимир Путин принял досрочную отставку Миклушевского. Врио руководителя Приморья он назначил гендиректора ФГУП «Росморпорт», уроженца Владивостока Андрея Тарасенко.

В четверг Миклушевский попрощается со своими заместителями и командой, сообщил «Интерфаксу» представитель краевой администрации. Тарасенко, по его словам, пока в регион не прилетел, «но прибудет в четверг вечером или в пятницу».

Ранее близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» называл Миклушевского одним из кандидатов на замену этой осенью. В окружении губернатора слишком много уголовных дел, пояснял он. Отставка нужна прежде всего самому Миклушевскому, добавлял еще один близкий к администрации президента человек.

В конце сентября руководитель Приморья попал в список вероятных отставников, составленных экспертами «Минченко консалтинга». Они составили рейтинг устойчивости губернаторов по совокупности критериев, среди которых - уровень поддержки в ближайшем окружении Путина. Миклушевский оказался в рейтинге среди 15 губернаторов с наиболее шаткими позициями.

Владимир Миклушевский стал врио губернатора Приморья в феврале 2012 г. после отставки Сергея Дарькина и с тех пор возглавлял регион. До этого он был ректором Дальневосточного федерального университета, на эту должность в октябре 2010 г. его назначил тогдашний премьер-министр Влдимир Путин. До этого он три года работал в Минобрнауки, а с 1993 по 2007 г. - в alma mater, Московском институте стали и сплавов.