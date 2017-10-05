«Коммерсантъ» узнал о заочном аресте владельца строительного холдинга «NBM-стройсервис»

Бывший вице-президент «Главмосстроя», владелец крупного строительного холдинга NBM Михаил Бабель подозревается в причастности к хищению 21 млн руб. у четверых дольщиков не сданного в эксплуатацию жилого комплекса «Западные ворота столицы» в подмосковной деревне Марфино. Как выяснил «Коммерсантъ», Тверской суд Москвы заочно арестовал его на два месяца.

В ноябре 2016 г. почетный строитель Москвы Бабель уже задерживался по этому делу. Ему было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве по факту двойных продаж в жилом комплексе. После пяти месяцев, проведенных Бабелем в сизо, суд освободил его под залог в 10 млн руб. После этого в апреле 2017 г. он улетел из Москвы в Израиль. Бабель был объявлен в международный розыск. Его заочный арест необходим для направления материалов дела в Интерпол.

В настоящее время Бабель признан банкротом. Также выяснилось, что он – один из крупнейших должников банка «Пересвет».

Адвокат Бабеля Павел Горелов считает заочный арест необоснованной мерой. Отъезд Бабеля он связал со смертью родителей бизнесмена, которые жили в Израиле.