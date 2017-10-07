Умер лингвист Вячеслав Иванов

7 октября умер советский и российский лингвист, антрополог, один из основателей Московской школы компаративистики Вячеслав Иванов. «Ужасная новость! Умер Вячеслав Всеволодович Иванов. (Кома)», – сообщила в Facebook журналист Мария Слоним. Иванову было 88 лет.

«Для того, чтобы оценить вклад Вячеслава Всеволодовича в самые разные области знаний, потребуются объединенные усилия целой академии наук, чьим членом он был столько лет, - написал для сайта "Радио Свобода" Александр Генис. - Для того, чтобы оценить эту ренессансную личность, потребуются объединенные усилия всех, кому повезло его знать».

Он был академик РАН по отделению литературы и языка, директор Института мировой культуры МГУ и Русской антропологической школы РГГУ , профессор Отдела славянских и восточноевропейских языков и литератур Калифорнийского университета, иностранный член Американского лингвистического общества, Британской академии, Американской академии искусств и наук, Американского философского общества, был профессором Стэнфордского университета на кафедре славянских языков и литератур (1989—2001 гг.).

Вячеслав Иванов родился 21 августа 1929 года в семье писателя Всеволода Иванова и актрисы, переводчицы и мемуариста Тамары Владимировны Ивановой (Кашириной). Окончил филологический факультет МГУ, в 1956—1958 гг. руководил семинаром по математической лингвистике МГУ. В 1958 г. он был уволен из университета за несогласие с официальной оценкой романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и за поддержку взглядов Романа Якобсона. Это решение было отменено как ошибочное 30 лет спустя.

В 1959—1961 гг. Иванов руководил группой машинного перевода Института точной механики и вычислительной техники и был председателем лингвистической секции Научного совета по кибернетике АН СССР. В 1961—1989 гг. был заведующим сектором структурной типологии Института славяноведения и балканистики. В 1989—1993 гг. был директором Библиотеки иностранной литературы. В 1990—1995 гг. был завкафедрой теории и истории мировой культуры МГУ.

Иванов был автором более 1000 научных работ и переводов с 18 языков. Его труды посвящены исторической и сравнительной лингвистике, психолингвистике, семиотике, математической лингвистике, литературоведению, истории культуры, антропологии.