Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Ставропольском крае

Ставропольское управление МЧС сообщает в воскресенье о падении легкомоторного самолета в районе поселка Пятигорский. Диспетчер получил сообщение о крушении самолета в 15.55 8 октября.

Руководитель пресс-службы главка МЧС по Ставропольскому краю Олег Дягтерев рассказал «Интерфаксу», что при падении самолет загорелся. Два человека, находившиеся на его борту, погибли.

По предварительным данным, самолет принадлежит частной компании, сказал ТАСС источник в эсктренных службах.

На месте происшествия работают оперативные службы.