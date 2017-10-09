РБК: Тулеев останется губернатором Кемеровской области до президентских выборов

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев останется на посту до марта 2018 г., передает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Собеседник издания объяснил, что в администрации президента решили не нарушать сложившийся за время правления Тулеева расклад сил в регионе перед президентской кампанией. Губернатор болен, но его нахождение во главе региона сохраняет политический и внутриэлитный баланс, поясняет он. Даже при слабом здоровье он гарантированно обеспечит высокий процент голосования за Владимира Путина, добавляет другой источник РБК.

Тулеев руководит Кузбассом с 1997 г. 22 мая он ушел в десятидневный отпуск, однако по его истечении публично не появился. В конце июня областная администрация сообщила, что в Германии Тулееву сделали операцию на позвоночнике с применением металлоконструкций. 73-летний Тулеев вернулся в Кузбасс 12 августа, пройдя реабилитацию в Москве после операции.

Решение о дальнейшей работе Тулеева будет приниматься после президентских выборов, уверены оба источника РБК. По словам одного из них, после выборов Тулеева не оставят, а с почетом проводят на пенсию, в свою очередь, уверен один из собеседников РБК, близкий к Кремлю. Решать будут финансово-промышленные группы, предприятия которых представлены в регионе, и сам Тулеев, в зависимости от того, сочтет ли он, что здоровье позволяет ему и дальше руководить регионом, спорит другой источник РБК. Путин с уважением относится к главе Кузбасса и будет ориентироваться на его мнение в этом вопросе, продолжает он.