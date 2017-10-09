Песков подтвердил обсуждение приезда Макрона на ПМЭФ-2018

С Парижем обсуждается возможность участия президента Франции Эммануэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 г. Как передает «Интерфакс», это журналистам подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он посоветовал все же пока «не забегать вперед».

О том, что Макрон может стать главным иностранным гостем ПМЭФ, ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Москве, информированный о контактах с Францией. По его данным, Путин пригласил Макрона в Россию на встрече в Версале 29 мая. С ответом французская сторона может определиться после президентских выборов в России.

Песков назвал Францию очень важным партнером России. По его словам, в Москве заинтересованы в участии в форуме представителей французской стороны. Он напомнил, что первые контакты Путина и Макрона «задали очень позитивную динамику, которая подразумевает наличие возможностей не индексировать все отношения на те темы, по которым имеются разногласия, а наоборот - идти вперед и развивать нашу кооперацию там, где это нужно».

После первых переговоров с Путиным Макрон на пресс-конференции 29 мая раскритиковал российские государственные СМИ за распространение клеветы и пропаганды, а также упомянул проблему соблюдения прав меньшинств в России, особенно прав ЛГБТ в Чечне.

Три месяца спустя Макрон рассказал о наличии «серьезных разногласий» с Путиным по вопросу выхода из украинского кризиса, но отметил прогресс в сближении позиций по ситуации в Сирии.