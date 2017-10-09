Мосгорсуд оставил Леонида Волкова под арестом

Мосгорсуд признал законным административный арест на 20 суток начальника избирательного штаба Навального Леонида Волкова, сообщает ТАСС. Суд первой инстанции арестовал политика за призыв к несанкционированной акции в Москве 7 октября на Пушкинской площади. Мосгорсуд отклонил его апелляцию.

Волкова задержали 29 сентября в Нижнем Новгороде. Там на него был составлен протокол об административном нарушении. Протокол оформили по статье «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», она предполагает до 30 суток ареста. Савеловский суд Москвы дал Волкову 20 суток. Мосгорсуд отменил это решение из-за нарушения подсудности и освободил его из-под стражи. В тот же день он был повторно арестован Преображенским судом Москвы уже за призывы к акции протеста в Москве.