Активисты сообщили о задержании координатора штаба Навального в Уфе

Сотрудники правоохранительных органов задержали координатора штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву, сообщили активисты на странице штаба в соцсети «В контакте».

Они отмечали, что Чанышеву доставили в отдел полиции № 6, а потом ее повезут в Октябрьский суд, где рассмотрят дело по статье 20.2. КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Позже активисты сообщили, что ее отпустили, а суд состоится в пятницу в 14.00.

Официальными комментариями регионального МВД по данному поводу «Интерфакс» пока не располагает.

В эти выходные в некоторых российских городах прошла агитационная кампания в поддержку Навального. Волонтеры раздавали на улицах листовки и шарики.

В Уфе активисты собрались на площади перед дворцом спорта, затем устроили шествие по тротуару вдоль проспекта Октября до площади им. Ленина. На площади полицейские предупредили активистов о том, что проведение публичных мероприятий в этом месте запрещено, и участники продолжили шествие в обратном направлении. Акция прошла спокойно, без задержаний.

В МВД в субботу сообщили о 70 задержанных в Москве. Задержания проводились и в других городах России — Воронеже, Гатчине, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Калининграде, Краснодаре, Новороссийске, Казани, Петрозаводске, Барнауле, Брянске, Волгограде, Уфе. По данным «ОВД-инфо», в целом по России был задержан 131 волонтер.